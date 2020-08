Condividi Pin 0 Condivisioni

Per il mese di Settembre verranno accreditata direttamente da oggi

Ladispoli, Pensioni: il calendario delle poste per la riscossione

Poste Italiane rende noto che le #pensioni del mese di #settembre sono accreditate a partire da mercoledì 26 agosto per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution possono prelevare i contanti dagli ATM Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Coloro che invece non possono evitare di ritirare la pensione in contanti, nell’#ufficiopostale, dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista.

dalla A alla B mercoledì 26 agosto;

dalla C alla D giovedì 27 agosto;

dalla E alla K venerdì 28 agosto;

dalla L alla O sabato mattina 29 agosto;

dalla P alla R lunedì 31 agosto;

dalla S alla Z martedì 1° settembre.

Ufficio #comunicazione

Comune di #Ladispoli

Info: [email protected]