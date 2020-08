Condividi Pin 0 Condivisioni

I Carabinieri indagano per ricostruire la vicenda

Precipita dal settimo piano, studente in gravi condizioni

Uno studente fuori sede di 27 anni è precipitato dal settimo piano di un palazzo sito in viale Libia a Roma. Il giovane è stato trovato riverso in terra dagli uomini del 118 che sono intervenuti congiuntamente ai Carabinieri, che ora stanno indagando per ricostuire le cause dell’accaduto. Il ragazzo è incredibilmente sopravvissuto al volo e ora versa in gravi condizioni