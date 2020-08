Tamponi, il risultato arriverà via SMS

Condividi Pin 1 Condivisioni

Avviso all’utenza sull’ acquisizione referti per tamponi molecolari

Ciascun utente che effettuerà il tampone molecolare tradizionale, riceverà entro 48 ore via SMS sul numero di telefono cellulare indicato nel modulo presentato al Drive-in, le credenziali per scaricare il referto online sulla piattaforma regionale “Lazio Escape”.

Il referto potrà essere disponibile non prima di 48 ore dall’esecuzione del tampone.

Gli utenti che non abbiano ricevuto le credenziali sopracitate, potranno inviare la segnalazione al seguente indirizzo mail: [email protected]

Gli utenti che riscontrano difficoltà a scaricare il referto sulla piattaforma, potranno invece inviare segnalazione al seguente call

center: 0699500 (dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00).