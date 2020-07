Vasto incendio in via Castel di Guido. Sul posto 16 squadre dei Vigili del Fuoco

Condividi Pin 0 Condivisioni

In fiamme anche un villa disabitata e alcune auto

Vasto incendio in via Castel di Guido

16 squadre del Comando Provinciale VV.F. di Roma stanno intervenendo in Via di Castel di Guido per estinguere un vasto incendio di sterpaglie. Le fiamme, sospinte dal vento, hanno rapidamente esteso il proprio raggio d’azione.

Per evitare che l’incendio si avvicini alle abitazioni, la Sala Operativa ha concentrato sul posto tutto il personale e i mezzi disponibili.

Aggiornamento intervento Via Castel di Guido:

Nel corso delle opere di spegnimento, si comunica l’incendio di una villa disabitata, alcune autovetture e una tettoia in legno di circa 300 metri. Alcune squadre dei Vigili del Fuoco, coordinate dal Capo Turno Provinciale si sono messe a protezione di alcuni bomboloni di GPL e di un maneggio compreso nell’area interessata dall’incendio.