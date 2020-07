Condividi Pin 0 Condivisioni

Ripristino del manto dopo la chiusura dei cantieri di potenziamento delle reti pubbliche

Lavori pubblici. Asfaltature in corso a Fiumicino, Aranova e Fregene –

“Sono iniziati stamattina i lavori di asfaltatura di un tratto di via Michele Rosi, in direzione Valle Coppa”. Lo dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia.

Il tratto di strada interessato era stato in precedenza oggetto di cantieri per il potenziamento delle reti di pubblico servizio.

“In prossimità del cantiere stradale di asfaltatura è in corso quello di Acea Ato 2 per potenziare il punto di spinta della rete idrica”, specifica Caroccia.

A Fregene sono in corso interventi presso alcune strade interne del consorzio, mentre per domani, giovedì 23 luglio, Acea Ato 2 provvederà, alla riasfaltatura di via Castellammare e, a seguire, di via Bussana a conclusione dei lavori di potenziamento della rete idrica.