Vannini, rigettati i ricorsi: per la famiglia Ciontoli si aprono le porte del carcere

Rigettati i ricorsi presentati dai legali della famiglia Ciontoli.

Dunque confermata la sentenza d’appello di Cassazione: Antonio Ciontoli a 14 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Marco Vannini; la moglie Maria Pezzillo e i figli Federico e Martina a 9 anni e 4 mesi per concorso anomalo in omicidio volontario.

Questo il verdetto della giuria chiamata ad esprimersi nella sentenza Bis di Cassazione sul caso dell’omicidio di Marco Vannini, avvenuto a Ladispoli il 18 maggio 2015.

Con questo verdetto coloro chiamati a giudicare hanno messo la parola fine su uno dei procedimenti giudiziari più importanti quanto sentiti degli ultimi anni in Italia.

Per la famiglia Ciontoli si aprono ora definitivamente le porte del carcere.