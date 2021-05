Share Pin 1K Condivisioni

Vannini, Marina: “Spero che oggi si metta la parola fine. Marco deve riposare in pace”

Tra poco la Corte di Cassazione decide sul caso Vannini.

ORE 9.30

La famiglia Vannini è già arrivata in piazza Cavour così come i legati della famiglia. Sono già arrivati anche i legali della famiglia Ciontoli.

“Dopo 6 anni non ci interessano le parole di Martina – sottolinea Valerio Vannini – vogliamo solo giustizia per Marco. Quello che pensano a dicono i Ciontoli non ci interessa”.

“Ho paura – spiega Marina Conte – che si possa tornare indietro e rimettere in gioco tutto. Siamo stanchi e Marco deve riposare in pace. Ci auguriamo che arrivi la sentenza definitiva”.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’avvocato Gnazi: “La Cassazione a febbraio ha dato una chiara direttiva. Ci aspettiamo che si confermi quanto deciso allora dalla cassazione e poi confermato dalla sentenza della corte di Assise. Soprattutto ci auguriamo che si metta, oggi, la parola fine”.

Presenti anche alcuni sostenitori di Federico Ciontoli.

ORE 10.00

Sono presenti Martina e Federico Ciontoli.

ORE 11.00

E’ iniziata l’udienza.

11.20

La Procuratrice Generale inizia illustrando la relazione.

12.20

Il presidente della corte è tornato a ribadire che i fatti li conoscono già e che bisogna dunque giudicare la sentenza.

La Procuratrice Generale ha chiesto la conferma della pena e il rigetto dei ricorsi o in alternativa per i famigliari l’applicazione del 114 di codice penale che prevede testualmente che “Il giudice, qualora ritenga che l’opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato, può diminuire la pena”.

foto: screenshot da ‘Chi l’ha visto’