Valentino Rossi dice addio al Motomondiale: questa l’ultima stagione –

Valentino Rossi appende il casco al chiodo: la notizia, inaspettata, ma non troppo, è arrivata durante la conferenza stampa a Spielberg.

“Avevo detto che durante questa stagione avrei preso una decisione definitiva sul mio futuro”, dice Rossi davanti alla stampa.

“L’ho presa – rivela –: ho deciso di ritirarmi alla fine di questa stagione”.

Si conclude così la carriera agonistica del nove volte campione del mondo.

La carriera

Valentino Rossi, 42 anni, esordì nella 125 nel 1996: una carriere lunga trent’anni che si è conclusa in calare, soprattutto negli ultimi anni.

Rossi ha vinto il titolo iridato in ben quattro classi: 125, 250, 500 e MotoGP.

“The Doctor”, questo il soprannome ottenuto all’indomani della vittoria del primo mondiale, esordì in sella all’Aprilia, per poi passare anni dopo alla Honda e poi alla Yamaha.

Con il team ufficiale della casa giapponese, Valentino Rossi, ha gareggiato dal 2010 al 2020, anno della definitiva rottura, esclusa una parentesi in Ducati nel 2011.

I rivali di Valentino Rossi negli anni

Famose le rivalità di Rossi, da Biaggi, col quale scoppiarono veri e propri attriti in pista fin dalla primissima gara, con insulti e perfino una rissa ai box nel 2001, a quella meno burrascosa con Capirossi e Gibernau.

Il pesarese però negli anni attriti e scontri li ebbe anche in casa, come durante la sua prima esperienza in Yamaha col compagno di scuderia Lorenzo, oppure la più recente e, per certi versi simile a quella con Biaggi, scoppiata col pilota spagnolo Marquez.

Oltre le due ruote

Si sprecarono le battute quando gli venne proposto di guidare una monoposto di Formula 1, ma effettivamente, da alcuni anni, il mondo delle quattro ruote ha aperto la porta al Dottore.

Rossi da anni si è appassionato ai Rally dove ha partecipato a più gare e su più veicoli: l’ultimo successo è stato a bordo di una Ferrari 488 GT3 con la quale ha vinto la categoria Pro Am della 12 ore del Golfo.

Valentino si è spesso dimostrato abile al volante come in sella, al punto da riuscire ad impressionare positivamente lo stesso Michael Schumacher, motivo per cui proprio la Ferrari cercò di invogliarlo a firmare.

Valentino Rossi è anche fondatore di una scuderia: Sky Racing Team VR46 (46 è il numero “portafortuna” del pilota), a cui è affiancato anche il progetto VR46 Riders Accademy, col quale si prefigge di preparare nuovi talenti.

Dunque i suoi innumerevoli fan potrebbero non vederlo più correre in sella alla sua moto, ma non sarà l’ultima volta che si sentirà parlare di Valentino Rossi

Claudio Lippi