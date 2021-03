Share Pin 23 Condivisioni

Valentina Vezzali nuova Sottosegretaria con delega allo Sport –

L’ex campionessa di scherma con 6 ori olimpici Valentina Vezzali è stata nominata Sottosegretaria alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, su proposta del presidente Draghi. Oltre ai 6 ori, per lei anche un argento e due bronzi olimpici. E’ la schermitrice più vincente di sempre nel fioretto e la donna più medagliata nella scherma. In politica, sportiva italiana è stata alla Camera con Scelta civica per l’Italia e poi al Gruppo misto.