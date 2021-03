Share Pin 4 Condivisioni

Civitavecchia, graduatoria Ater: Pena l’esclusione se domanda fatta con moduli fotocopiati –

“In questi giorni stanno arrivando all’ufficio case del comune di Civitavecchia moduli di richiesta di inserimento in graduatoria per case popolari con moduli fotocopiati.

Non sappiamo chi e perché possa aver fatto queste fotocopie ma ricordiamo agli utenti che solamente i moduli originali, ritirati dall’ufficio casa e compilati, danno diritto all’inserimento nella suddetta graduatoria. Chiunque dia informazioni contrarie crea un grande danno all’utente in quanto la domanda presentata con moduli fotocopiati viene estromessa dalla graduatoria. Non sappiamo chi possa aver dato queste fotocopie, abbiamo denunciato la cosa. Vogliamo comunque informare correttamente i cittadini sulla corretta procedura. L’ufficio case e il mio assessorato sono a disposizione per tutte le informazioni – ha dichiarato l’assessore Cinzia Napoli.”

Lo rende noto in un comunicato il Comune di Civitavecchia