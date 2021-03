Share Pin 13 Condivisioni

Covid, Aifa: via libera vaccino monodose Johnson & Johnson –

Via libera dell’Aifa all’immissione in commercio e all’utilizzo nell’ambito del Servizio sanitario nazionale del vaccino Johnson & Johnson in Italia, dopo l’ok formale di ieri dell’Ema.

Il vaccino è stato approvato per tutte le classi di età sopra i 18 anni.

Si tratta del quarto vaccino anti-Covid approvato in Italia ma è l’unico finora per il quale basta una sola dose e stando al nuovo piano vaccinale sono attese per il secondo trimestre 7,3 milioni di dosi nel nostro Paese.