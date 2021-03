Share Pin 2 Condivisioni

Bonetti: “nel decreto legge anche congedi parentali, smart working e bonus baby sitter” –

Congedi parentali, smart working e bonus baby sitter “entrano nel decreto legge appena approvato in CdM”. Lo scrive su Fb la ministra della Famiglia Bonetti.

290mln “per far fronte alle difficoltà delle famiglie” a seguito delle nuove restrizioni per il Covid-19. “I congedi saranno retroattivi dal 1/1/2021 e retribuiti al 50% sotto i 14 anni. Dai 14 ai 16 saranno usufruibili senza retribuzione. Diritto a smart working per chi ha figli fino a 16 anni. Bonus baby sitter di 100 euro a settimana, per autonomi, operatori sanitari, forze dell’ordine.