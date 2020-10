Valcannetto, cittadini denunciano buio pesto la sera davanti alla scuola

Share Pin 0 Condivisioni

Presso la scuola di Valcanneto con l’arrivo della sera nell’area cala il buio pesto. La denuncia arriva direttamente dai social ed il motivo di tale situazione è dovuto l’assenza di illuminazione pubblica dovuta alla mancanza di lampioni, da molto tempo tolti ma con la promessa di essere sostituiti con dei nuovi ad oggi non ancora installati. La segnalazione, oltre a sottolineare il mancato compimento della realizzazione dell’opera pubblica, pone l’attenzione verso ila questione della sicurezza, in primo luogo per ciò che riguarda la circolazione delle persone e dei veicoli.