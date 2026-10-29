Valcanneto, ottantenne aggredito a calci per una lite stradale

VALCANNETO – Una banale divergenza di viabilità nei pressi di un centro sportivo ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un uomo di 80 anni è stato vittima di un violento pestaggio a seguito di un diverbio stradale, scaturito probabilmente da una mancata precedenza in una rotatoria.

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’anziano era sceso dalla propria auto per chiarire la situazione, ma il confronto verbale è degenerato rapidamente. Due uomini di circa quarant’anni lo avrebbero prima spintonato e scaraventato a terra, continuando poi a colpirlo con ripetuti calci mentre si trovava ormai privo di difese.

A evitare conseguenze ben più gravi è stato il provvidenziale intervento di alcuni passanti e residenti della zona. Attirati dalla scena, i cittadini si sono frapposti per fermare l’aggressione e prestare soccorso all’ottantenne, venendo a loro volta affrontati dagli aggressori con pesanti minacce di morte prima che questi ultimi si dessero alla fuga.

L’anziano, fortemente scosso e con diverse contusioni, ha inizialmente rifiutato il trasporto in ospedale e la formalizzazione di una denuncia per timore di ritorsioni. L’episodio non è tuttavia passato inosservato: i Carabinieri della stazione di via Pertini, coordinati dalla Compagnia di Civitavecchia, hanno avviato immediatamente le indagini d’ufficio.

Grazie agli accertamenti condotti sul territorio, i militari sono risaliti in breve tempo all’identità dei due responsabili, due quarantenni del posto, che sono stati identificati e denunciati a piede libero. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio della dinamica.