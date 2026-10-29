Corsi Blsd a Cerveteri: doppio appuntamento a novembre

Domenica 15 e domenica 22 novembre in via Piave n.34 due mattinate formative per salvare una vita: proseguono i corsi curati dalle Dottoresse Martina Abilitato e Angela Fedele

Anche novembre sarà il mese della prevenzione a Cerveteri. Due nuovi appuntamenti, coordinati dalle Dottoresse Martina Abilitato e Angela Fedele dedicati alla formazione: in programma, due nuovi corsi Blsd adulto, pediatrico e infante e di disostruzione delle vie aeree.

Da mettere in agenda dunque due date: quelle di domenica 15 e domenica 22 novembre, nella consueta sede di via Piave n.34 nella parte alta di Cerveteri. Inizio del corso, al cui termine verrà rilasciato un attestato con validità di due anni sull’intero territorio nazionale, fissato per le ore 08:00.

“Due nuove mattinate di formazione, che nascono a seguito dell’alta richiesta di partecipazione che stiamo ricevendo in queste settimane – dichiarano Martina e Angela – consueto il format: una parte teorica e una pratica, durante la quale faremo una vera e propria dimostrazione di come comportarsi nelle situazioni di emergenza. Dalla chiamata dei soccorsi, alla messa in sicurezza dell’area sino alle prime manovre salvavita. Partecipare a questi corsi è importante: per salvare una vita bastano poche manovre, ma vanno applicate con la dovuta preparazione. Solamente così saremo davvero determinanti per il prossimo”

Per informazioni, iscrizioni e costi, contattare tramite whatsapp il numero: 3488707993