Incidente sulla Provinciale 3b tra Allumiere e Tolfa: auto si ribalta, un ferito in ospedale

ALLUMIERE / TOLFA — Paura nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 3b, nel tratto compreso tra Allumiere e Tolfa. Intorno alle ore 17:30, i Vigili del fuoco del distaccamento di Civitavecchia sono intervenuti tempestivamente per un incidente stradale.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, il conducente di un’utilitaria ha perso il controllo del proprio veicolo, che si è ribaltato finendo la sua corsa nella zona di Cavaccia, nei pressi del campo sportivo.

Nonostante la dinamica spettacolare e potenzialmente grave, il guidatore è riuscito a uscire dall’abitacolo in autonomia prima dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, coadiuvato nelle operazioni dalla squadra dei Vigili del fuoco (“Bonifazi”).

Dopo una prima valutazione medica sul posto, l’automobilista è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. I Vigili del fuoco hanno successivamente provveduto alla completa messa in sicurezza della vettura e dell’intera area circostante, ripristinando le condizioni di sicurezza della carreggiata.