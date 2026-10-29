“Un calcio all’esclusione”: a Ladispoli lo sport si fa inclusivo

LADISPOLI – Ha preso il via allo Stadio Angelo Sale il progetto “Un Calcio all’Esclusione”, nato dalla collaborazione tra l’associazione A un passo da te APS e la SSD Academy Ladispoli.
L’iniziativa offre ai ragazzi nello spettro autistico (dai 4 ai 19 anni) la possibilità di allenarsi due volte al mese insieme ai coetanei della scuola calcio, affiancati da compagni-tutor in un percorso di integrazione e amicizia.
All’inaugurazione hanno partecipato anche le istituzioni locali, tra cui il Vicesindaco Margherita Frappa e il Consigliere delegato allo sport Stefano Fierli.
Il progetto si concluderà a fine stagione con un evento speciale: un’amichevole che vedrà scendere in campo le mamme dell’associazione e quelle dell’Academy Ladispoli, per festeggiare insieme i traguardi raggiunti.
Con questo progetto, Ladispoli dimostra ancora una volta come lo sport possa abbattere ogni barriera e unire la comunità.