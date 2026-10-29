Vicoli del terrore, Piazza della Magia, Hogwarts Express e Willy delle Meraviglie: Halloween a Cerveteri “Boccetta o scherzetto”

Il Rione Boccetta pronto alla terza edizione della festa di Halloween, un appuntamento già entrato nel cuore di piccoli e adulti

Tutto è pronto nel Centro Storico di Cerveteri per “Boccetta o scherzetto”, la più grande festa di Halloween del Litorale laziale, organizzata dal Rione Boccetta e che quest’anno giunge alla sua terza edizione. Un programma rinnovato e che raddoppia: sabato 31 ottobre i ‘Vicoli del Terrore’, una suggestiva ambientazione all’interno dei vicoli in pietra del Borgo, l’Hogwarts Express, il fantastico treno di Harry Potter e la Piazza della Magia, quest’ultima allestita in Piazza Santa Maria, pronta ad accogliere bambini e famiglie anche il giorno seguente, domenica 1° Novembre.

A far da cornice, stand gastronomici con prodotti locali, curato direttamente dalle Signore del Rione Boccetta, artigianato, spettacoli di magia e laboratori creativi per bambini.

Le porte dei vicoli del terrore apriranno dalle ore 17:30 fino alle ore 23:00. Ingresso ai “Vicoli del Terrore” al prezzo simbolico di 1€. Possibile acquistare anche il QrCode per “saltare la fila” al costo di 2€. Gratuite invece tutte le iniziative della Piazza della Magia. Il programma completo è disponibile sui canali social del Rione Boccetta.

“Sono state settimane di lavoro intenso, vogliamo offrire alla città un momento di festa, di svago e divertimento unico – dichiarano dal Rione Boccetta – il successo delle precedenti edizioni è un buon punto di partenza e da quello abbiamo ricominciato. Vedere il Centro Storico, il luogo dove viviamo, che frequentiamo ogni giorno trasformarsi e gremirsi di bambini e famiglie come lo è stato negli scorsi anni è una soddisfazione non soltanto come organizzatori dell’evento, ma come cittadini”.

“Un ringraziamento sincero lo vogliamo rivolgere a tutti coloro che ci sono stati vicini e ci hanno supportato in queste settimane di preparazione – aggiungono – partendo dalle numerosissime attività commerciali della città, che con grande generosità hanno scelto di sostenerci in qualità di sponsor, agli amici, conoscenti e cittadini che si sono messi a disposizione. Le prossime saranno ore di allestimento e preparazione: nel frattempo, preparatevi voi ad un vero viaggio di paura e magia con ‘Boccetta o scherzetto’. Vi aspettiamo!”.

Partner istituzionali di “Boccetta o Scherzetto” sono la Città Metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Cerveteri. Il Rione Boccetta ringrazia inoltre la Multiservizi Caerite per il sostegno tecnico e logistico offerto.