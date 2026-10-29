Scontro in Consiglio a Cerveteri, Gubetti contro l’opposizione: «Negano il collegamento remoto e il dibattito sulla partecipata»

CERVETERI – È di nuovo alta tensione politica a Cerveteri. A far esplodere la polemica è la Sindaca Elena Gubetti, che affida ai social un duro sfogo contro l’atteggiamento tenuto dai gruppi di opposizione durante i lavori dell’assise cittadina.

Il no al collegamento da remoto

Al centro dello scontro c’è il rifiuto opposto dalle forze di minoranza alla richiesta di collegamento da remoto per alcuni consiglieri di maggioranza, impedendo loro di partecipare a distanza alla seduta. Un atteggiamento che la prima cittadina non esita a definire contraddittorio e lesivo della dialettica democratica.

«Quando hanno avuto bisogno loro di collegarsi da remoto mentre erano in vacanza, noi l’abbiamo concesso», incalza Gubetti, evidenziando quello che ritiene un doppio peso e due misure da parte dell’opposizione.

Stop alla relazione sulla società partecipata

Ma le polemiche non si fermano alla sola gestione delle presenze online. Secondo quanto denunciato dalla Sindaca, l’opposizione avrebbe sbarrato la strada anche all’intervento del direttore della società partecipata comunale, impedendogli di illustrare in aula i risultati del lavoro svolto e il bilancio di gestione.

«L’opposizione nega la possibilità al direttore della partecipata di presentare il risultato del lavoro fatto… W la democrazia», commenta con amara ironia la Sindaca Gubetti.

Un clima di scontro permanente

L’episodio segna un ulteriore inasprimento dei rapporti tra le forze di governo della città e i banchi della minoranza, in un clima istituzionale sempre più teso dove anche il funzionamento tecnico del Consiglio Comunale diventa terreno di battaglia politica.