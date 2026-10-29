Sicurezza a Valcanneto: il Comitato di Zona torna a pungolare il Comune sulle uscite di via Doganale

Il CDZ si rivolge al vicesindaco Riccardo Ferri affinché si faccia portavoce presso la Città Metropolitana per risolvere un problema annoso e sempre più pericoloso. Ma la strada per la soluzione appare in salita.

CERVETERI — La questione della sicurezza stradale e della gestione delle uscite di Valcanneto su via Doganale torna prepotentemente al centro del dibattito locale. Il Comitato di Zona (CDZ) Valcanneto ha infatti inoltrato una richiesta formale al vicesindaco e delegato alla Sicurezza del Comune di Cerveteri, Riccardo Ferri, affinché si attivi concretamente presso la Città Metropolitana per trovare una soluzione a una criticità che definiscono ormai “spinosa” e “pericolosa”.

Un problema annoso che richiede risposte

Non è la prima volta che il comitato accende i riflettori su questo tratto viario, ma l’appello odierno suona come un nuovo sollecito a fronte di una situazione definita non più sostenibile. Il timore principale dei residenti e di chi transita quotidianamente nella zona è legato ai rischi crescenti per l’incolumità pubblica, complice una viabilità che presenta evidenti criticità nei punti di immissione e deflusso.

Le difficoltà istituzionali e normative

La matassa, tuttavia, è tutt’altro che semplice da sbrogliare. A breve il CDZ invierà una PEC direttamente alla Città Metropolitana per aprire un canale di confronto istituzionale diretto. Dalle interlocuzioni preliminari, però, sono già emerse non poche limitazioni di carattere normativo.

In base al vigente Codice della Strada, infatti, l’installazione dei dossi rallentatori non risulta praticabile su quel tratto. D’altro canto, l’installazione di autovelox – che il comitato individua come una potenziale soluzione ottimale per frenare la velocità e tutelare i cittadini – non può essere disposta agilmente: richiede infatti un iter autorizzativo specifico che passa direttamente attraverso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“Non ci fermiamo”

La strada, dunque, appare complessa e priva di scorciatoie burocratiche. Ciononostante, il Comitato di Zona Valcanneto assicura che non intende abbassare la guardia: la problematica continuerà a essere seguita da vicino, con l’impegno di aggiornare costantemente i residenti sugli sviluppi di questa battaglia per la sicurezza del quartiere.

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