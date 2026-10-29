Ladispoli, aggressione ai Carabinieri durante i controlli: arrestato un 49enne

LADISPOLI (RM) – Nel corso di un servizio di controllo del territorio, in via Trieste, una pattuglia di Carabinieri della Stazione di Ladispoli ha notato un uomo in evidente stato di alterazione psicomotoria mentre brandeggiava una bicicletta, scagliandola ripetutamente contro i veicoli parcheggiati lungo la via e sul manto stradale. Alla vista dei Carabinieri, intervenuti per riportarlo alla calma e procedere alla sua identificazione, l’uomo ha prima tentato la fuga salendo sulla bici, per poi arrestare la marcia e scagliarsi direttamente contro i militari con fare minaccioso e violento.

Nonostante la veemente opposizione fisica, i militari – supportati da altri colleghi giunti sul posto – sono riusciti a bloccarlo, sebbene nelle concitate fasi della colluttazione due militari abbiano riportato contusioni e traumi. Condotto presso la caserma di Ladispoli, il 49enne ha continuato a mantenere una condotta aggressiva anche nei confronti dei sanitari del 118, i quali ne hanno disposto il trasporto presso l’ospedale di Civitavecchia per gli accertamenti del caso. Presso il medesimo ospedale sono stati visitati anche i due Carabinieri rimasti feriti, dimessi rispettivamente con 10 e 12 giorni di prognosi.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, gli indagati devono considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.