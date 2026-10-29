L’Alberghiero di Ladispoli saluta la fine dell’estate: la sfida di Beach Volley a Civitavecchia

Uno sport dalle origini “antiche”, nato nei paradisi tropicali e poi esportato rapidamente sulle spiagge di tutto il mondo: è il beach volley che, partito dalle Isole Hawaii, ha raggiunto ogni continente diventando in breve tempo uno degli sport più amati dai giovani, soprattutto durante l’estate. La sua nascita sembrerebbe risalire al 1915, mentre la prima partita tra due coppie di giocatori fu disputata soltanto nel 1930 a Santa Monica. E martedì 27 ottobre anche gli studenti dell’Alberghiero di Ladispoli hanno voluto cimentarsi con la “pallavolo da spiaggia” in un derby che si è tenuto a Civitavecchia fra la 4^ T e la 5^ T presso la struttura «Beach Volley Civitavecchia» in via Garibaldi. «È una tradizione a cui non vogliamo rinunciare – ha spiegato il Prof. Giancarlo Polini, Docente di Scienze Motorie dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio”, che ha accompagnato gli studenti insieme al Prof. Daniele Manzo, alla Prof.ssa Concetta Allocco e alla Prof.ssa Cecilia De Toma – perché rappresenta il modo migliore per salutare la fine dell’estate nello spirito di un sano agonismo, capace di coniugare la prestazione sportiva e il contatto con la natura, ponendo sempre l’attenzione su quanto lo sport sia uno strumento insostituibile di inclusione, fair play e benessere psico-fisico». «Davvero difficile decretare il vincitore – ha aggiunto – perché si è trattato di una competizione fra pari». «È stata una bellissima giornata di sport e fair play – ha sottolineato il Prof. Manzo – vissuta all’insegna della condivisione, dello spirito di squadra e del sano agonismo. Bravissimi tutti gli studenti!».