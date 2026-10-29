I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, nell’ambito delle quotidiane funzioni di polizia economico-finanziaria e di controllo economico del territorio, hanno eseguito mirati interventi finalizzati al contrasto della contraffazione dei marchi registrati e della commercializzazione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza vigenti.

Ladispoli, maxi sequestro della Guardia di Finanza: oltre 54 mila articoli non sicuri in un grande magazzino

Sul litorale nord, le Fiamme Gialle della Compagnia di Ladispoli, nel corso dell’ispezione presso un grande magazzino, hanno individuato circa 54 mila articoli esposti per la vendita, principalmente giocattoli, addobbi per Halloween, accessori per la casa e ferramenta privi delle informazioni obbligatorie, delle avvertenze d’uso e delle traduzioni in lingua italiana. Si tratta di indicazioni essenziali per tutelare i consumatori, in particolare i bambini, da potenziali rischi. L’intera merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo e al legale rappresentante della società sono state contestate sanzioni per un importo complessivo di circa 4.000 euro. I titolari delle attività sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per i reati di contraffazione e ricettazione, oltre a ricevere contestazioni amministrative che prevedono sanzioni fino a 35.000 euro.

Si rappresenta che i procedimenti penali versano nella fase delle indagini preliminari e che, in conformità al principio di presunzione di innocenza, la responsabilità penale degli indagati potrà essere definitivamente accertata soltanto con sentenza irrevocabile di condanna.