Condividi Pin 1 Condivisioni

La foto scatena l’ira dei cittadini sui social

Valcanneto, lunga fila di rifiuti abbandonati

Ha scatenato l’ira sui social la foto della fila di rifiuti imbustati e lasciati da qualche incivile a Valcanneto. Una brutta immagine, che ha suscitato le attenzioni di cittadini che nel gruppo facebook dedicato alla frazione hanno scritto “Qualcuno per favore è in grado di aiutarmi a giustificare questo grado di inciviltà? Qual è la difficoltà di tenersi le buste nel proprio giardino ed inviare una mail per prenotare il ritiro nei giorni indicati dal Comune? Non aggiungo altro perché le persone, con i loro comportamenti, si autodefiniscono.”