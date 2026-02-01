Valcanneto, interruzione programmata di energia elettrica il 4 febbraio: orari e vie interessate
Un’interruzione programmata di energia elettrica è stata annunciata a Valcanneto per consentire dei lavori sugli impianti.
Secondo l’avviso, la sospensione della fornitura è prevista per mercoledì 04 febbraio 2026, dalle ore 08:30 alle ore 15:30.
Vie interessate (gli intervalli dei civici “da”–“a” sono raggruppati per pari e/o dispari):
- Largo Vivaldi: 19, da 29 a 35, 39, 43, 27a, 27b, 31a, 35a, 13/4, 10, da 14 a 16, 20, 14c, sn
- Via Albinoni: da 1 a 7, 13, 01, lt41c, da 2 a 4, 8, 4a, t18, t20, lt40b, p2000
- Via Vivaldi: sn
Nello stesso avviso si specifica che l’interruzione interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.
Raccomandazioni e informazioni utili: durante i lavori l’erogazione potrebbe essere momentaneamente riattivata. per questo si invita a prestare attenzione e a non utilizzare gli ascensori.