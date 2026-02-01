Fori Imperiali, crolla un pino: tre feriti lievi

Paura nel primo pomeriggio nel cuore di Roma. Un albero ad alto fusto è crollato intorno alle 13.30 lungo Via dei Fori Imperiali, in zona Foro di Traiano. Le fronde hanno colpito tre passanti, rimasti feriti in modo lieve.

Secondo le informazioni disponibili, i feriti (una 17enne e due uomini di 34 e 42 anni) sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale per accertamenti. Non risultano in condizioni gravi. Nel primo bilancio dell’intervento si parla di codice giallo e di trasferimenti presso Ospedale Santo Spirito in Sassia, Ospedale San Giovanni Addolorata e Policlinico Umberto I.

Sul posto hanno operato Vigili del Fuoco, impegnati nel sezionamento e nella rimozione della chioma, per escludere il coinvolgimento di altre persone. La Polizia Locale di Roma Capitale ha delimitato l’area e gestito la viabilità, con supporto dei Carabinieri.