Valcanneto: in fase di avvio il servizio di sicurezza –

Valcanneto: in fase di avvio il servizio di sicurezza

In fase di avvio il servizio di sicurezza per la frazione di Valcanneto.

Riportano gli amministratori del gruppo Facebook “Valcanneto CdZ”: “Si comunica che il Servizio Sicurezza Valcanneto, che ha richiesto un ampio periodo di tempo per la definizione dei margini di fattibilità e per la stipula dei contratti attualmente in corso, è in fase di avvio. Ricordiamo che il Servizio prevede il controllo esclusivo di tutto il territorio di Valcanneto da parte di una pattuglia armata nelle ore notturne per 365 giorni l’anno. Il servizio è ovviamente riservato ai cittadini che sottoscrivono il contratto, per i quali è previsto un contatto diretto con la centrale operativa dell’Istituto di Vigilanza, in collegamento costante con la pattuglia. In caso di necessità o situazioni sospette, la pattuglia – che staziona per tutta la notte sul territorio di Valcanneto – potrà intervenire in tempi rapidi presso le abitazioni degli aderenti, che saranno facilmente riconoscibili dal contrassegno esposto sugli ingressi.

Il servizio, come concordato, avrà una durata iniziale di prova di 6 mesi. Si ricorda che in questa fase, tenuto conto del numero delle preadesioni ricevute, il costo del Servizio è stato stabilito in euro 19,00 mensili ad abitazione (60 centesimi al giorno) ed inizierà già nelle prossime ore.

Per aumentare la sicurezza di Valcanneto, si invitano tutti i cittadini ad aderire al Servizio. Un ulteriore incremento del numero di adesioni potrà consentire anche l’eventuale ampliamento sia del servizio offerto, che della durata contrattuale. È una opportunità difficilmente replicabile.

Per ogni ulteriore chiarimento:

Mail: [email protected] Whatsapp 3715686193.

Il CdZ Valcanneto è altresì a diposizione presso la sede di Via A. Scarlatti 2/b nelle giornate di Lunedi 8 e Martedì 9 luglio, dalle h. 17.00 alle h. 20.00, per completare le sottoscrizioni già previste, nonché accogliere le eventuali nuove richieste di adesione al Servizio.

Si informa che per la firma del contratto di adesione, è necessario portare una fotocopia del documento e del codice fiscale. I pagamenti, oltre che con RID o con bonifico, potranno essere effettuati in sede anche con il POS o in contanti.”