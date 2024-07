Politica, nasce “Con voi per Ladispoli”

Nel nuovo soggetto approdano Daniela Marongiu e Carmelo Augello

Dopo l’uscita del sindaco Alessandro Grando dalla Lega, se ne sono andati anche la consigliera comunale Daniela Marongiu e il presidente del Consiglio comunale Carmelo Augello, che insieme hanno dato vita a “Con voi per Ladispoli”, un nuovo soggetto politico cittadino, già presente in consiglio comunale con l’omonimo gruppo.

“L’obiettivo è quello di far crescere un gruppo civico cittadino, aggregare un numero importante di persone per far sentire con ancora maggiore forza la nostra voce all’interno del Palazzetto comunale e per ottenere risultati sempre più ambiziosi per la nostra comunità”, dichiara Daniela Marongiu a Litorale Oggi. “Puntiamo ad essere presenti su tutto il territorio: siamo già al lavoro per studiare iniziative nei diversi quartieri della città, per ascoltare e per portare soluzioni”.

Daniela è sempre stata una fedelissima del primo cittadino, Alessandro Grando. E lo rivendica: “Massimo sostegno al sindaco Grando, in tutto ciò che fa. Ad Alessandro – sottolinea in conclusione la consigliera Marongiu – mi lega, oltre un rapporto di stima e amicizia, un sentimento di assoluta lealtà nei suoi confronti. Questo, non cambierà”.