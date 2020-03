Condividi Pin 3 Condivisioni

Proseguono gli appuntamenti informativi promossi dalla Delegata Mensurati e dalla Multiservizi

Valcanneto, domani al Centro Anziani si parla di farmaci a domicilio

Valcanneto, domani al Centro Anziani si parla di farmaci a domicilio – Dallo scorso gennaio la cittadinanza di Cerveteri dispone di un nuovo importantissimo servizio. Le Farmacie Comunali hanno infatti avviato il servizio di consegna dei farmaci a domicilio.

Al fine di illustrare ed informare la collettività del nuovo servizio, la Multiservizi Caerite insieme alla Delegata alla Terza Età Arianna Mensurati ha avviato un ciclo di incontri all’interno dei Centri Anziani del territorio per informare l’utenza, ed in particolar modo le fasce più deboli, su questa innovativa attività a disposizione.

Il primo incontro si è già svolto a Marina di Cerveteri, con un’ampia partecipazione di Cittadini.

Domani, martedì 3 marzo il secondo appuntamento, in programma alle ore 16:30 presso il Centro Polivalente di Largo Giordano a Valcanneto. I successivi incontri, saranno a Cerveteri, in Via dei Bastioni, nel pomeriggio di giovedì 5 marzo e il 10 marzo a Ceri.

“Nell’ottica delle iniziative che come Delegata sto portando avanti all’interno dei nostri Centri Anziani, insieme alla Multiservizi sto veicolando con estremo piacere questo nuovo importante servizio per la cittadinanza – ha dichiarato la Delegata alla Terza Età Arianna Mensurati – ovviamente, gli incontri non sono rivolti solamente ai frequentatori del Centro, ma a tutti coloro che vogliono ricevere informazioni maggiori sul tema. Inoltre, oltre ai vertici della società Municipalizzata, avremo come ospite il Professor Bruno Belvedere, Docente alla Business School della LUISS, che sarà a disposizione per informazioni e pareri sul mondo della sanità in generale”.