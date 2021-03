Share Pin 1 Condivisioni

Vaccino Covid, Ema: “Pfizer, Moderna e J&J efficaci contro varianti”. AstraZeneca: 393.600 dosi sequestrate dai Nas –

Dai primi studi effettuati è emerso che i vaccini a Rna messaggero Moderna e Pfizer-Biontech “hanno “un’ottima efficacia contro le nuove varianti del Covid. Allo stesso modo, anche il Johnson&Johnson è risultato efficace”. Lo ha affermato Marco Cavaleri, responsabile della strategia vaccini dell’Ema, precisando che “secondo un piccolo studio su 2.000 casi, il vaccino AstraZeneca è risultato invece non efficace contro la variante sudafricana”.

Una buon riscontro che arriva però in contemporanea alla notizia dei sequestri effettuati su tutto il territorio nazionale, da parte dei carabinieri dei Nas, di 393.600 dosi del lotto ABV5811 del vaccino AstraZeneca, già bloccato in Piemonte, dopo la morte di un docente a cui era stato somministrato. Si tratta di un sequestro cautelativo, per bloccare i quantitativi non ancora somministrati, in attesa degli esami su un eventuale nesso tra somministrazione e decesso. Sulla morte del professore di Biella la Procura ha aperto un’inchiesta contro ignoti per omicidio colposo.