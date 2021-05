Share Pin 5 Condivisioni

È l’indicazione del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza sanitaria

Vaccini, estendere il richiamo Pfizer-Moderna a 42 giorni

E’ quel che il Ministero della Salute ha diffuso in queste ore, trasmettendo il parere del Comitato tecnico scientifico.

Per l’emergenza coronavirus, come scrive Ansa, il Cts raccomanda di prolungare la somministrazione della seconda dose dei vaccini Pfizer-Moderna a 42 giorni per ricevere una risposta sanitaria ancora più efficace.