Share Pin 5 Condivisioni

Lo annuncia sui social il ministro degli Esteri

Riaperture, Di Maio: ”Dobbiamo far ripartire il turismo e l’economia. L’Italia è pronta”

“Stiamo riaprendo, con l’obiettivo di far ripartire il turismo e l’economia” ha annunciato il ministro degli Esteri Di Maio sui social.

“Dobbiamo sostenere il settore turistico, i ristoratori e i commercianti – ha detto – Dobbiamo fare impresa e creare lavoro, l’Italia è pronta!

Lavoriamo per superare totalmente il coprifuoco, ma non abbassiamo la guardia”.

Il ministro ha dichiarato che parlerà delle riaperture nella seconda giornata del G7 a Londra, intanto sta lavorando per accogliere turisti stranieri in Italia, in totale sicurezza.