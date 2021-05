Share Pin 3 Condivisioni

La squadra ha impedito alle fiamme di propagarsi e bonificato l’area

Vasto incendio di sterpaglie su via Braccianese: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Impegnativo incendio di sterpaglia ed adiacente canneto ha visto coinvolti i Vigili del fuoco di Civitavecchia nel pomeriggio di oggi, 5 maggio.

La chiamata di soccorso è partita da via Braccianese Claudia fronte cimitero nuovo, alle ore 17 circa. Gli uomini della squadra Bonifazi con la 17A e l’ausilio dell’autobotte hanno faticato non poco per impedire alle fiamme di propagarsi, vista l’impervietà della zona.

Facendosi largo tra il canneto ed i numerosi rovi che circondavano la zona, i VVF hanno estinto l’incendio alle ore 19 circa. Nessun ferito e cause in corso di accertamento.