Vaccini, da venerdì aperte le prenotazioni per i nati tra il ’74 e il ’77

Vaccini, da venerdì aperte le prenotazioni

per i nati tra il ’74 e il ’77

Da venerdì, alle ore 24.00, aperte le prenotazioni per le vaccinazioni dedicate alle classi di età 47/44 anni (nati 1974/1977).

Previsto per lunedì 24 maggio, l’inizio delle prenotazioni sul portale regionale Salute Lazio del vaccino J&J nelle farmacie.

Le somministrazioni inizieranno da lunedì 1 giugno, si accede alla farmacia prescelta previa prenotazione.

Da martedì 25 maggio avvio prenotazioni per italiani residenti all’estero, personale navigante e personale delle ambasciate presenti a Roma.

Da mercoledì 26 maggio alle 00:00 prenotazioni fascia di età 43/40 anni (nati 1978/1981).

Da giovedì 27 maggio prenotazioni per la tre giorni dedicata agli studenti maturandi. Le somministrazioni avverranno martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 giugno, in tutte le sedi vaccinali che somministrano il vaccino Pfizer.

Per prenotarsi serve il codice fiscale e la tessera sanitaria. Le modalità saranno le stesse utilizzate per le prenotazioni del personale docente e non. Tutte le prenotazioni saranno effettuate dal portale Salutelazio.

Sabato 22 e domenica 23 maggio, seconda edizione open day over 40 Astrazeneca solo con ticket virtuale sulla app ufirst presso 30 hub vaccinali in tutto il Lazio.