Share Pin 3 Condivisioni

Lo dichiara l’Assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri Elena Gubetti

Cerenova, servizio irriguo: in fase di avanzamento i lavori di manutenzione della rete

Cerenova, servizio irriguo: in fase di avanzamento

i lavori di manutenzione della rete

“I Cittadini della Frazione di Cerenova usufruiranno del regolare servizio irriguo anche quest’anno.

Messo in funzione dal 1 aprile scorso, purtroppo delle improvvise ed importanti rotture sulla rete idrica verificatesi a distanza di pochi giorni, ci hanno costretto ad intervenire con urgenza e in modo mirato per alcune riparazioni.

Gli interventi hanno richiesto la chiusura totale dell’impianto, nel giro di pochissimi giorni saranno ultimati i lavori e il servizio sarà nuovamente fruibile.

Ricordo a tutti che nel corso dello scorso Consiglio comunale, abbiamo approvato lo stanziamento nel Bilancio del 2021 di 100mila euro per le attività di manutenzione della rete, a dimostrazione dell’interesse sempre alto che la macchina comunale e l’Amministrazione riservano a questo servizio fondamentale”.

A dichiararlo in una nota è Elena Gubetti, Assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri.