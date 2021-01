Share Pin 0 Condivisioni

Lo rende noto il commissario straordinario Arcuri

Vaccini Covid-19, l’Italia procederà contro Pfizer

Lunedì l’Avvocatura dello Stato avrà terminato gli approfondimenti giuridici e l’Italia procederà contro Pfizer su tre canali: una diffida per inadempimento da presentare in Italia, un esposto ai pm per potenziale danno alla salute e una richiesta a nome del governo italiano e delle regioni al foro di Bruxelles per inadempimento.

Così il Commissario per l’Emergenza Arcuri nel corso della riunione con le Regioni.