La celebre attrice romana in veste di cantante accompagnata dalla chitarra del Maestro Giandomenico Anellino e dal Maestro Luca Perroni al pianoforte. Appuntamento al Parco della Legnara per giovedì 23 luglio alle ore 21:00. Ingresso gratuito

“Unplugged d’autore”: Claudia Gerini a Cerveteri omaggia la grande musica cantautorale –

Una delle attrici più famose e amate dal pubblico italiano eccezionalmente nelle vesti di cantante.

Giovedì 23 luglio alle ore 21:00 a Cerveteri c’è Claudia Gerini, con “Unplugged d’autore”, un raffinato ed emozionante format musicale che porterà l’attrice romana, affiancata dal chitarrista Giandomenico Anellino e dal Maestro Luca Perroni al pianoforte, ad attraversare con grazia e profondità la musica d’autore, passando da Loredana Berté ad Ornella Vanoni, da De André a Pino Daniele, fino ad eleganti incursioni nei grandi classici stranieri.

Uno degli appuntamenti più attesi all’interno del programma di luglio dell’Estate Caerite 2026, messo a punto dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cerveteri, con ingresso libero e gratuito.

“Gli spettacoli dell’Estate Caerite stanno proseguendo con grande gradimento di pubblico – ha dichiarato l’Assessora alla Cultura Francesca Cennerilli – che si tratti di teatro, di Jazz o musical, tutti gli appuntamenti hanno riscosso sempre un ampio consenso, gremendo ogni sera il Parco della Legnara. Il successo straordinario della serata con Paolo Ruffini conferma quanto il lavoro fatto in fase di programmazione sia stato corretto”.

“Poter annoverare all’interno del nostro cartellone artistico una figura di spicco del cinema e del teatro italiana, affiancata tra l’altro da due grandi Maestri come Giandomenico Anellino e Luca Perroni, è per noi un onore – aggiunge l’Assessore Cennerilli – musica e teatralità si uniranno, facendoci vivere un viaggio nel mondo del cantautorato italiano ed internazionale, in compagnia di una grande artista come Claudia Gerini”.

Così come per tutti gli spettacoli dell’Estate Caerite, l’ingresso è libero e gratuito per tutti.