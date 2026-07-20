Multiservizi Caerite a salvaguardia del patrimonio arboreo pubblico di Cerveteri –

Ogni anno il personale tecnico della Multiservizi Caerite è fortemente impegnato nelle indagini che riguardano il patrimonio arboreo pubblico di Cerveteri. Da anni, infatti, l’azienda municipalizzata del Comune di Cerveteri ha completato il censimento di tutti gli alberi ad alto fusto che dimorano nelle aree pubbliche comunali. Questo enorme lavoro propedeutico (sono stati censiti circa 3000 alberi) ha consentito di poter seguire con scientifica precisione la crescita e lo stato di salute di ciascuna alberatura. In questi mesi il personale della Multiservizi Caerite è impegnato nel verificare la cosiddetta “stabilità arborea” cioè la solidità di fusti e rami, e la capacità degli alberi di resistere agli agenti atmosferici ordinari. Un lavoro di importanza cruciale perché è diretto a prevenire eventuali crolli e disagi per l’ordine pubblico. Ovviamente, rientra in questa attività, il monitoraggio contro l’aggressione di malattie e parassiti, gli interventi di taglio e potatura, e qualsiasi altra attività atta a prevenire l’indebolimento delle piante.

“Tra le priorità degli interventi – ha spiegato la Direttrice Generale Linda Ferretti – ci sono le zone maggiormente sensibili, come ad esempio le aree verdi delle nostre scuole, i parchi pubblici e i bordi stradali. Con l’obiettivo di monitorare la salute di tutti gli alberi pubblici, riteniamo prioritari gli interventi sulle aree più densamente abitate e trafficate. Al primo posto, infatti, c’è la sicurezza dei cittadini. Il piano degli interventi si protrarrà per diverse settimane, interessando gran parte delle migliaia alberi di proprietà pubblica”.

Le indagini vengono condotte grazie alla professionalità della Responsabile del servizio Verde Pubblico Dott.ssa Biancamaria Pes, dell’Agronomo Dott.ssa Irene Luchenti e della Dottoressa Forestale Giulia Liuziatelli, che pianificano e guidano gli interventi del personale tecnico operativo della Multiservizi Caerite.

“La Multiservizi Caerite è un’azienda fortemente orientata ai valori del benessere e dell’interesse pubblico – ha sottolineato l’Amministratore Unico Alessio Pascucci – per questo il personale tecnico è costantemente impegnato in corsi di formazione e aggiornamento. I metodi e gli strumenti in uso sono legati alla sostenibilità ambientale, alla difesa della biodiversità e alla valorizzazione del territorio. Il benessere dei cittadini è legato anche alla salute dell’ambiente e alla difesa del nostro patrimonio naturale. Ringrazio, per il valore aggiunto che rappresentano per la nostra azienda e per l’instancabile lavoro a vantaggio della nostra collettività e della città di Cerveteri, tutto il personale della Multiservizi Caerite e, in modo particolare, la Dott.ssa Biancamaria Pes”.