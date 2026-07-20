Il vicesindaco Riccardo Ferri e i tecnici comunali hanno effettuato le verifiche sul campo da calcio e sulla pista di atletica per definire gli interventi necessari e quantificare le risorse da inserire in bilancio

Cerveteri, Campo Galli: sopralluogo tecnico in vista della riqualificazione dell’impianto sportivo –

Proseguono le attività preliminari in vista del futuro intervento di riqualificazione del complesso sportivo Campo Galli. Nella giornata di oggi il vicesindaco e assessore al Patrimonio, Riccardo Ferri, ha effettuato un sopralluogo insieme ai tecnici comunali per valutare lo stato dell’impianto e definire le opere necessarie al rifacimento.

Al sopralluogo hanno preso parte anche il consigliere comunale Enrico Alessandrini, il dirigente Bettoni, il responsabile di posizione organizzativa Flavio Nunnari, gli operai del Comune e i tecnici incaricati, che hanno esaminato il campo da calcio, la pista di atletica e le aree circostanti al fine di individuare le criticità e raccogliere tutti gli elementi utili alla progettazione dell’intervento.

«La macchina amministrativa si è messa in moto», spiega il vicesindaco Riccardo Ferri, sottolineando come il sopralluogo rappresenti un passaggio fondamentale per definire la tipologia degli interventi da realizzare sull’intero complesso sportivo.

Particolare attenzione è stata dedicata agli aspetti tecnici legati alla raccolta e al deflusso delle acque meteoriche, oltre che alla valutazione delle modalità di smaltimento dei materiali esistenti, operazioni che incidono in maniera significativa sul costo complessivo dell’opera.

Le verifiche effettuate consentiranno ora di quantificare con maggiore precisione l’importo economico necessario da inserire in bilancio per procedere con il progetto di riqualificazione, che interesserà sia il campo da calcio sia la pista di atletica del Campo Galli.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente del Cerveteri Calcio, Andrea Lupi, presente al sopralluogo: «Vedere finalmente partire questo percorso è un segnale importante. Ringraziamo l’Amministrazione comunale per l’attenzione dimostrata: ci auguriamo che questo sia il primo passo verso la riqualificazione di un impianto fondamentale per lo sport cittadino».

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di acquisire tutti i dati tecnici indispensabili per programmare un intervento organico e completo, in grado di restituire alla città un impianto sportivo moderno, funzionale e rispondente alle esigenze delle società sportive e dei cittadini.