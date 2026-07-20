Il 27enne è stato soccorso e trasportato in ospedale dopo l’aggressione avvenuta nei giardini di via Ancona. I Carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica e individuare il responsabile

Ladispoli, giovane ferito a coltellate nella notte: aperta un’indagine –

Notte di violenza a Ladispoli, dove un giovane di 27 anni è rimasto ferito a seguito di un accoltellamento avvenuto nei giardini di via Ancona. L’episodio si è verificato nelle ore notturne e ha richiesto l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe stato colpito con un’arma da taglio al culmine di una lite, le cui cause sono ancora in fase di accertamento. Dopo l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito prima di trasferirlo in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero tali da far temere per la vita.

Sull’accaduto stanno lavorando i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e a identificare il responsabile dell’aggressione. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona che possano aver ripreso momenti utili alle indagini.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nelle aree pubbliche della città, soprattutto durante le ore serali, in un periodo in cui il litorale registra un notevole aumento di presenze legato alla stagione estiva.