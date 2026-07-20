Intervento programmato sulla rete idrica: possibili mancanze d’acqua e cali di pressione per l’intera giornata. Previsto il servizio di autobotti nelle aree interessate

Civitavecchia, mercoledì 22 luglio stop all’acqua in diverse zone della città –

CIVITAVECCHIA – Nuova sospensione programmata del servizio idrico a Civitavecchia. Acea Ato 2 ha comunicato che mercoledì 22 luglio saranno eseguiti interventi programmati sulla rete, che comporteranno l’interruzione dell’erogazione dell’acqua e possibili abbassamenti di pressione in diverse zone del territorio comunale.

Il disservizio interesserà numerosi quartieri e aree periferiche della città, dove i residenti potrebbero trovarsi senza acqua per gran parte della giornata. L’azienda invita gli utenti a predisporre adeguate scorte d’acqua per le necessità domestiche e a limitare i consumi nelle ore interessate dall’intervento.

Per ridurre i disagi, Acea metterà a disposizione un servizio di rifornimento tramite autobotti nei punti indicati nel piano di emergenza. Inoltre, per situazioni di particolare necessità, sarà possibile richiedere un servizio straordinario di rifornimento contattando il numero verde dedicato.

L’intervento rientra nelle attività di manutenzione e gestione della rete idrica, finalizzate a garantire un servizio più efficiente e affidabile nel lungo periodo. Al termine dei lavori, il flusso idrico tornerà progressivamente alla normalità, salvo eventuali imprevisti tecnici.

Per conoscere nel dettaglio le vie interessate e gli orari della sospensione, Acea invita i cittadini a consultare il comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito istituzionale.