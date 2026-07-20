Disservizi telefonici e internet: situazione in progressivo ripristino

L’Amministrazione Comunale di Ladispoli desidera fornire un importante aggiornamento alla cittadinanza in merito ai disservizi che hanno interessato le reti di telefonia mobile e la connessione internet sul territorio.

Il blackout è stato originato da un guasto alla dorsale di rete (backbone), accidentalmente provocato da operai al lavoro all’interno di alcuni cantieri logistici.

A seguito dell’incidente, le squadre tecniche delle aziende impiantistiche di telecomunicazioni Sirti e Sielte sono immediatamente intervenute sul posto. I tecnici hanno lavorato alacremente e senza sosta per riparare il danno strutturale e ridurre al minimo i disagi per la popolazione.

Secondo le ultime informazioni ufficiali ricevute, la situazione della connettività sul territorio è stata attualmente ripristinata al 70-80%. I lavori procedono speditamente per garantire il ritorno alla totale normalità nel più breve tempo possibile.

Invitiamo i residenti che dovessero riscontrare ancora anomalie o persistenti problemi di connessione a mettersi direttamente in contatto con il proprio gestore di telefonia mobile o di rete fissa per effettuare una segnalazione specifica sulla propria linea.

L’Amministrazione Comunale ringrazia sentitamente i tecnici di Sirti e Sielte per il tempestivo e straordinario sforzo profuso e ringrazia i cittadini per la pazienza e la collaborazione dimostrate in queste ore.