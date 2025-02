UnoItaliaTV: da Sanremo all’Eurovision, i riflettori della musica tricolore si spostano ora in Svizzera –

di Marco Di Marzio

Sanremo ha chiuso il sipario sul suo celebre Festival, ma l’emozione continua a vibrare nell’aria e nei cuori di chi ha vissuto questa straordinaria celebrazione della musica. UnoItalia TV – la prima TV in Svizzera per gli italiani nel mondo – ha scritto una pagina indimenticabile di questa edizione, portando la sua energia e il suo impegno al centro della scena.

Nelle giornate di venerdì 14 e sabato 15 febbraio 2025, la città dei fiori ha infatti accolto l’Award Giovani 2025, un riconoscimento speciale dedicato ai talenti emergenti nel campo della musica e dello spettacolo. Un evento che ha acceso i riflettori su chi, con passione e determinazione, sta costruendo il futuro artistico e culturale del nostro Paese.

Tra gli ospiti premiati di questa edizione troviamo, nelle categorie Sport, Mario Capece, allenatore dei portieri della Nazionale maschile di calcio di Malta, che diventa il primo lucano al mondo a ricevere un premio di tale prestigio. Un riconoscimento che esalta il talento e la determinazione della sua terra d’origine, con 25 anni di carriera già alle spalle.

Nello Spettacolo spazio a Luna Fiore, straordinaria conduttrice di Unoitalia TV e donna dal cuore grande, che oltre al suo talento nel mondo dello spettacolo, dedica il suo tempo al volontariato, dimostrando che la vera bellezza risiede nella generosità e nell’impegno per gli altri.

Per la scrittura e la letteratura riconoscimento a Nadia Lisanti, poetessa e interprete LIS, che con la sua sensibilità e talento riesce a trasformare le parole in emozioni e a dare voce a chi comunica con il cuore e con le mani.

Oltre alla cerimonia di premiazione, UnoItalia TV è stata presente con la propria crew al completo in città, raccontando Sanremo non solo dal punto di vista ufficiale, ma anche attraverso le voci della gente comune. Luna Fiore, con la sua sensibilità e professionalità, ha realizzato interviste tra il pubblico, raccogliendo emozioni e impressioni direttamente dalla città dei fiori.

Dietro ogni ripresa, ogni intervista e ogni emozione catturata, c’era la straordinaria crew di UnoItalia TV, guidata dalla direttrice Gina Azzato e dal regista Generoso. Insieme, hanno trasformato un semplice evento in un capolavoro di emozioni.

E le sorprese non finiscono qui! A maggio, UnoItalia TV sarà presente all’Eurovision Song Contest che si terrà a Basilea – Svizzera.. In che modo? Per ora è tutto top secret, ma una cosa è certa: UnoItalia TV giocherà in casa, e sarà qualcosa di straordinario!

Sanremo ha confermato, ancora una volta, che la musica unisce, che le storie si intrecciano e che il futuro appartiene a chi ha il coraggio di sognare. Ma questo è solo l’inizio: UnoItalia TV continuerà a seguire la musica e il Made in Italy ovunque, perché il suo battito non si ferma mai!