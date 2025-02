Furto a Commercity, incendiata auto e lanciati chiodi per la fuga

Furto nel centro commerciale all’ingrosso di elettronica “Commercity”, incendiata auto e lanciati chiodi per la fuga

Un colpo da professionisti nella notte a Roma, come riporta ANSA, dove una banda di ladri ha preso di mira il centro commerciale all’ingrosso di elettronica “Commercity”, in zona Ponte Galeria. I malviventi hanno fatto razzia di cellulari, pc e televisori e per guadagnarsi la fuga e ostacolare le Forze dell’Ordine i ladri hanno incendiato un’auto lungo via Portuense, cospargendo la strada di chiodi. La via è stata temporaneamente chiusa al traffico, mentre le autorità hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Le telecamere di sorveglianza sono ora al vaglio della polizia per cercare elementi utili all’identificazione della banda.