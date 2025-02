Ladispoli piange la scomparsa di Salvatore Zingale, ci lascia dopo una breve malattia in un ospedale romano.

Ladispoli piange la scomparsa di Salvatore Zingale

L’istruttore di BLSD del Nucleo Sommozzatori di Cerveteri e Ladispoli e Responsabile della Protezione Civile di Ladispoli ci lascia dopo una breve malattia in un ospedale romano.

“A nome dell’Amministrazione comunale, della Città di Ladispoli e a titolo personale esprimo il più sentito cordoglio per la scomparsa di Salvatore Zingale. Nel corso degli anni Salvatore ha messo la sua esperienza, la sua serietà e la sua umanità al servizio della nostra città, in qualità di Responsabile Operativo della Protezione Civile. La sua scomparsa è una grande perdita per tutti noi. In questo momento di dolore ci stringiamo con affetto alla sua famiglia e ai suoi cari. Ciao Sasà, rimarrai per sempre nei nostri cuori e grazie per tutto quello che hai fatto per Ladispoli. Riposa in pace”.

Così il Sindaco Grando in una nota.

La redazione di Baraondanews.it si stringe al dolore della famiglia.