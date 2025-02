Santa Marinella Servizi . “Ogni euro investito per creare valore”, così il sindaco indica alla partecipata un futuro di sviluppo Tidei: ” Anno di rilancio con focus su servizi, personale e trasparenza”

“Il 2025 rappresenta un anno cruciale per Santa Marinella Servizi S.r.l., un momento di transizione e di rilancio. Come Amministrazione, abbiamo delineato un percorso chiaro, una visione strategica che mira a garantire un’efficace gestione dei servizi pubblici, ottimizzando le risorse e promuovendo la trasparenza”. Così il sindaco Tidei ha annunciato le nuove linee guida per la partecipata comunale, approvate dalla giunta, riassumibili in 4 punti:

– Maggiore efficacia nella gestione dei servizi

– Pianificazione strategica delle assunzioni e Valutazione della performance del personale

– Trasparenza e Diritto dei cittadini all’informazione

– Gestione dei Rischi

“Snellire i processi, garantire che ogni euro sia investito per creare valore per la comunità: questa è la direzione che abbiamo indicato per il 2025. Non si tratta di semplici tagli, ma di contenere i costi di struttura e di una razionalizzazione complessiva della spesa, di un impegno a utilizzare le risorse in modo intelligente e responsabile” ha poi proseguito.

La pianificazione strategica delle nuove assunzioni di personale è un altro tassello fondamentale di questa strategia con il divieto di porre in essere assunzioni in assenza di un Piano almeno Triennale. Evitare nuove entrate se non previste in un Piano Triennale significa non solo gestire le risorse umane con oculatezza, ma anche costruire un futuro sostenibile per l’azienda, un futuro in cui le competenze e le professionalità siano valorizzate al massimo. Da quest’anno viene reinserita la valutazione della performance del personale per implementare un sistema di valutazione. investendo nel capitale umano, per incentivare la crescita professionale e creare un ambiente di lavoro stimolante e meritocratico.

La trasparenza, infine, è un valore irrinunciabile. Promuovere la trasparenza attraverso la pubblicazione di un Piano Triennale e l’aggiornamento costante della sezione “amministrazione trasparente” sul sito web non è solo un dovere, ma un’opportunità per costruire un rapporto di fiducia con la comunità. “I cittadini hanno il diritto di sapere come vengono gestite le risorse pubbliche, e noi ci impegniamo a fornire informazioni chiare e complete – ha sostenuto il sindaco Tidei – e in questo senso, ho chiesto di rafforzare l’azione informativa affinché ogni cittadino veda riconosciuto il diritto di sapere come vengono gestite le risorse pubbliche affidate alla Santa Marinella Servizi”

Da quest’anno, agirà sulla Santa Marinella Servizi un Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione (RTPC) previsto dalle Nuove linee guida dell’ANAC. Questa figura, come indicato, può riunire in sé sia i compiti di Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) che di Responsabile della trasparenza (RT).

La gestione dei rischi è un’area altrettanto importante. Sviluppare un Piano di valutazione dei rischi aziendali significa scrutare l’orizzonte, identificare le potenziali aree di vulnerabilità e prepararsi ad affrontare le sfide con strumenti adeguati. Significa proteggere il patrimonio dell’azienda e garantire la continuità dei servizi.

“Sono convinto – ha concluso il sindaco – che, con un approccio strategico, una gestione oculata delle risorse e un forte impegno verso la trasparenza, Santa Marinella Servizi S.r.l. sia pronta ad affrontare le sfide del 2025 e a contribuire allo sviluppo del territorio. Questa è la nostra visione per il futuro di Santa Marinella, una visione che vogliamo condividere con tutti i cittadini.”