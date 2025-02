Il Cerveteri verso la gara con il Tolfa. Servono tre punti per risalire la china e puntare alla salvezza diretta

Dopo il turno di riposo, i Cervi sono attesi da tre gare di fuoco, a partire dal match con il Tolfa domenica al Galli. A seguire Vescovio e Ostia Antica, che sono in lotta per salire in Eccellenza.

Mister Gabrielli in questi giorni ha tastato il polso alla squadra, riordinando le idee a seguito di un periodo altalenante. Da capire, quindi, se il turno di riposo, concesso a ogni formazione, per via di un squadra in più nel girone, sia servito per riprendere consapevolezza e fiducia. Unico obiettivo, domenica con i collinari, è vincere per tornare a sperare nella salvezza diretta, evitando di partecipare al play out, che i verde azzurri lo scorso campionato li persero contro il Tarquinia. Dobbiamo dire, quindi, che gli etruschi vogliono riprendere a vincere e cullare il desiderio di salvarsi senza il play out.

Tre gare, dunque, che diranno la verità . Intanto, il Tolfa è avvertito, perché troverà un Cerveteri con il dente avvelenato.