Fiumicino: decentramento amministrativo ad Aranova, per andare incontro ai cittadini

Fiumicino – L’Amministrazione comunale di Fiumicino, ha raggiunto un importante traguardo con l’approvazione in Consiglio Comunale della proposta di decentramento amministrativo ad Aranova. Un’operazione che finalmente si concretizza dopo tanti anni con l’obiettivo di avvicinare l’amministrazione ai cittadini.

“Un risultato importante per la nostra città, la dimostrazione di come siamo riusciti a tradurre in azioni politiche gli impegni fatte in campagna elettorale. Il decentramento amministrativo è stato sempre al centro del nostro programma e oggi, dopo un anno e mezzo di lavoro, siamo finalmente in grado di darne attuazione. – ha dichiarato il Primo Cittadino, durante il suo intervento in Aula. – La nuova sede comunale ospiterà un distaccamento della Polizia locale, gli uffici della Fiumicino Tributi e altri servizi.

La struttura è situata in un’area di oltre 500 metri quadrati, con un piazzale esclusivo dotato di 22 posti auto, più due parcheggi dedicati ai disabili. Gli uffici di Polizia Locale saranno dislocati in quella zona per rispondere al bisogno di aumentare i livelli di sicurezza e prevenzione tra la popolazione. Oggi i nostri agenti sono costretti a muoversi da una parte all’altra di un territorio molto vasto, con un enorme dispendio di energia e risorse umane. Grazie alla nuovo distaccamento il servizio sarà invece più rapido ed efficace. Offriremo ai cittadini una struttura all’altezza delle loro aspettative in un ambiente moderno e funzionale e daremo a tutti l’opportunità di fruire di servizi più vicini, tempestivi e comodi, riducendo le distanze fisiche e burocratiche tra l’amministrazione e la comunità.”