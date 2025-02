La testimonianza di Samuele Bosco all’I.C. Ladispoli 1: una lezione di resilienza e forza interiore

Lunedi 24 febbraio 2025, all’Istituto Comprensivo Ladispoli 1, gli studenti hanno vissuto un’esperienza toccante e significativa grazie alla straordinaria testimonianza di Samuele Bosco. La sua storia è un potente promemoria di quanto la vita possa cambiare in un istante e di come la forza interiore possa aiutarci a superare anche le sfide più difficili.

Durante l’incontro, Samuele ha raccontato del terribile incidente che lo ha coinvolto, un evento drammatico dovuto a una distrazione al volante. Dopo mesi di coma, il suo risveglio ha segnato l’inizio di un lungo percorso di ricostruzione, non solo fisica ma anche emotiva. Con determinazione incrollabile, Samuele ha affrontato le difficoltà con coraggio e speranza, diventando oggi un simbolo di resilienza e voglia di vivere.

La sua testimonianza ha profondamente colpito gli studenti, che hanno ascoltato con grande attenzione e partecipazione. La sua capacità di rialzarsi, di affrontare le avversità senza arrendersi e di trasformare la sofferenza in una nuova opportunità è stata una lezione di vita preziosa per tutti i presenti.

Per rafforzare il messaggio, l’incontro si è concluso con un coinvolgente gioco sulla resilienza, attraverso il quale Samuele ha voluto dimostrare che, anche nei momenti più bui, la speranza e la forza interiore possono aiutarci a ritrovare la luce.

A nome di tutta la comunità scolastica, la Dirigente Scolastica, prof.ssa Antonella Mancaniello, ha voluto ringraziare Samuele per il suo straordinario contributo, dichiarando: “La storia di Samuele è una testimonianza di quanto la vita sia un dono prezioso, da non dare mai per scontato. Il suo esempio ci insegna che la determinazione e la volontà di non arrendersi possono fare la differenza. Ringrazio Samuele per aver condiviso con noi il suo percorso, ispirando i nostri studenti e lasciando loro un insegnamento che porteranno con loro per sempre.”

Questa giornata rimarrà impressa nei cuori di tutti coloro che vi hanno partecipato, ricordando che, nonostante le difficoltà, la forza di rialzarsi è dentro ognuno di noi.