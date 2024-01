una pillola che vibra contro l’obesità –

Non più interventi invasivi contro l’obesità, ma una semplice pillola che vibra. A metterla a punto sono stati un gruppo di ingegneri del Massachusetts Institute of Technology, per ora il loro studio è stato condotto solo su modelli animali, il risultato però sembrerebbe davvero sorprendente. Vibes (Vibrating ingestible biolettronic simulator) questo il nome della pillola “magica” , dovrebbe essere ingerita trenta minuti prima dei pasti e dalle prime prime osservazioni fatte sugli animali, ridurrebbe l’appetito del 40% e farebbe prendere peso più lentamente.

Per creare questo senso di sazietà, gli studiosi hanno preso spunto da un meccanismo fisiologico che induce il cervello a pensare che bisogna smettere di mangiare, grazie ai buoni risultati ottenuti stanno valutando come apportare nello stomaco la pillola per tempi più lunghi, anziché ingerirla più volte al giorno visto che non sono state riscontrate controindicazioni.